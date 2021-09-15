金鐘視帝龍劭華昨晚被發現在高雄下榻的日租套房昏迷失去生命跡象，送醫後仍宣告不治。與他情同兄妹的經紀人陳秀卿歷經一夜悲痛後，今早發聲明，直言事情來得很突然，一如龍哥說風就是雨的個性，「只是他這次太瀟灑，太率性，毫無預警就離開，讓家屬與所有夥伴朋友都悲痛無法置信。」

她說，看著大嫂撕心裂肺的喊著「爸爸，我們回家！」女兒陳璇淚謝著爸爸，兒子陳威佐攙扶著媽媽，忍耐堅強，「你知道大家都很愛你啊！」稍稍寬心的是，龍劭華被發現時是「坐在沙發，走得面容是如此安詳，知道你最後一刻沒有痛苦，老天爺帶走了充滿福報的你，永遠歇息。」

龍劭華經紀人聲明：

我們最愛的龍哥於2021年9月14日晚上8點9分離開了我們，事情來的很突然，一如他說風就是雨的個性，只是他這次太瀟灑，太率性，毫無預警就離開，讓家屬與所有夥伴朋友都悲痛無法置信。

永遠熱情的龍哥，怎麼會是冷冰冰的？

永遠高聲招呼的龍哥，怎麼會一句話都不說了。

摸著他，輕輕呼喚，只能哭著怎麼會。

看著大嫂撕心裂肺的喊著「爸爸，我們回家！」陳璇淚謝著爸爸，威佐攙扶著媽媽，忍耐堅強。

你知道大家都很愛你啊！

稍稍寬心的是，你坐在沙發，走得面容是如此安詳，知道你最後一刻沒有痛苦，老天爺帶走了充滿福報的你，永遠歇息。

今天我們會在高雄進行檢察官勘驗，釐清真正的死因，相關治喪事宜也在討論中。

很抱歉，面對龍哥的離開，我沒辦法做一個稱職的經紀人回應大家。謝謝大家讓我先回歸妹妹的身份，陪著他。

陳秀卿