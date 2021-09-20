中國大陸正式申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），引起各界關注。對於台灣加入CPTPP沒有太大進展，前民進黨立委郭正亮指出，現在的主席國是日本，且日本也表態可以幫忙，但台灣卡在福島食品問題，而這也不是政委鄧振中能夠決定的，需要總統蔡英文和行政院長蘇貞昌拍板，並和國民黨協商，同時他也痛批蔡政府是「官僚怠惰」，不敢面對真正的挑戰。

郭正亮今(20日)在政論節目《新聞大白話》中表示，前台北市長郝龍斌有提一個反核食公投，到去年11月30日滿兩年，理論上政府可以在推一次，就說我們要參加CPTPP，一定要處理福島核食問題，但鄧振中沒有處理，蘇貞昌政府沒有處理，因為他知道這是一個朝野的風暴，但很不幸的就是，日本是輪值主席，還願意幫助台灣，並希望台灣處理福島核食問題，所以我們就卡在這裡。

郭正亮認為，這種問題就要開誠布公，向所有台灣民眾說，日本希望台灣能處理福島核食，上次公投沒過，可是已經到期了，所以要不要今年趕快處理，以便申請加入CPTPP，但政府就是沒處理，鄧振中也卡住，坦白講這個決定鄧振中也做不出來，要總統、蘇貞昌拍板，跟國民黨好好談，說這個不要惡搞了，搞到連正式申請都提不出來。

郭正亮指出，參加CPTPP，其他國家會提出要求，像越南出口最強的是農業，稻米可能要開放，這也是另外一種衝擊，但這可能是全世界開放度最高的FTA，本來參加這個就是有得有失，要去面對。

郭正亮直言，主其事者鄧振中、經部長王美花都沒負責任，這叫官僚怠惰，政府不敢拿出魄力面對真正的挑戰，台灣沒加入CPTPP，可能會變成亞洲孤兒，RCEP和CPTPP都沒參加的全亞洲就兩個，台灣和北韓，「實在是太偉大了」。