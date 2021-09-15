中廣董事長趙少康組「戰鬥藍」被質疑是搞黨中有黨，趙少康澄清，國民黨團結都來不及，怎麼可能搞分裂？資深媒體人黃光芹今專訪趙少康，對於2024總統大選，趙少康仍表示，「我認為我最適合當中華民國總統」，但不是他自己覺得適合就適合，要看選民怎麼想，但「我一定會參加競爭」。

黃光芹問到趙少康曾經說要選總統，趙少康說，他到現在也沒放棄，但不是說他要選就一定能選，只是對他來說，他覺得自己的膽試、見識跟世界觀，最適合當中華民國總統，但不是他自己覺得能當就當，還要看選民怎麼想，但他一定會參加競爭，不管是作為鯰魚效應也好。

至於韓國瑜去美國拜訪僑胞，是不是還想選總統？趙少康認為，以現在的狀況來說，他認為韓國瑜不會選總統，但將來會不會選他不知道，2024還很久，就像是朱立倫說他沒要選總統，但到時候都很難說，每個人都有權利選，只要規則公平，大家競爭誰最好。

他也分析現在國民黨主席選舉，他認為朱立倫跟江啟臣包袱比較大，因為黨內認同的，社會不一定認同，朱立倫想選總統，講的東西不能跟社會主流差太遠，江啟臣是現任主席，主張的跟現在的差太遠會被人質疑現在怎麼不做？至於張亞中不可能選總統，只是要選個主席，他愛講什麼講什麼，黨員愛聽什麼他講什麼，沒包袱，江朱比較吃虧。

黃光芹質疑黨意跟民意差太遠，會不會等於被黨內某些人綁架？趙少康倒是覺得這很正常，民進黨也是台獨黨，前總統陳水扁在黨內舉台獨也很好選，但是當上總統還是要喊四不一沒有，黨意本來就不完全等於民意。

趙少康也說，到現在他還是認為他當主席最好，只是資格不符，他要找人包圍黨中央改規則也行，但合併，因為其他人想選，他就算了，不必是他。但他也感慨近期選舉發展成內鬥，選成這麼難看，被說內鬥內行，還鬥得不好看。