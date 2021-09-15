宮崎葵獻花給細田守。（摘自官方推特）

「新世代日本動畫大師」細田守最新作品《龍與雀斑公主》日前於坎城全球首映時轟動坎城，獲全場起立鼓掌14分鐘，創坎城影展史上第7長紀錄，近日票房再傳捷報，在日本上映9週仍穩站票房前3名，截至9月12日止，觀影人數超過429萬人，累計票房超過59.5億，並於本周突破60億日幣（約15.2億台幣），打破《怪物的孩子》2015年時創下的58.5億日幣票房紀錄，成為細田守導演生涯最高票房紀錄的作品。

該片日前也於東京舉辦見面會，細田守對於打破自己生涯票房紀錄一事表示，「若非受到肺炎疫情影響，相信會有更多的觀眾入場觀賞，正因為此時大家都在面對疫情的挑戰，我希望這部電影能為人們帶來放鬆和療癒的效果。」過去曾在細田守作品《狼的孩子雨和雪》、《怪物的孩子》參與配音的宮崎葵隨後也驚喜登台獻花，宮崎葵笑著表示：「這次雖然沒有參與配音，但被工作人員邀請我就很開心地跑來了！」細田守也回憶道：「《狼的孩子雨和雪》多虧了宮崎葵，讓我感受到完成帶有真實感的電影的喜悅。現在宮崎葵也是真正的母親，就像電影中的花一樣，成為了一位很棒的母親。」感受到2人之間深厚的情誼。

宮崎葵接著提到本月19日就是細田守導演的生日，並向細田守詢問未來的創作方向。細田守表示，製作1部電影至少需要3年的時間，製作過程中他得兼顧自己的健康和其他事項，這令他感到十分緊張，他常常擔心如果自己在片場得了新冠肺炎的話會對電影造成多大的影響，幸好最後仍平安順利地完成《龍與雀斑公主》的拍攝作業。所以他覺得保持身體健康和良好的精神狀態是很重要的事情，今後也希望能保持這樣的狀態繼續創作下去。該片將於10月1日在台上映。