基隆市江姓男子在疫情3級警戒期間，2次被查獲抽菸未戴口罩，共被罰6000元未繳，行政執行署收案後扣押他的存款，江男嚇到立刻繳清罰鍰，直呼為了2根菸賠6000元實在划不來。

法務部行政執行署宜蘭分署今天表示，江男5月間2次被員警查獲在住家附近騎樓抽菸未戴口罩，吃下2張舉發通知單，當時正值COVID-19（2019冠狀病毒疾病）3級警戒期間，江男違反防疫規定，經基隆市衛生局依傳染病防治法，裁處2張罰單合計新台幣6000元。

由於江男未於繳費期限內繳納，案件被移送宜蘭分署執行，宜蘭分署收案後立刻清查江男名下所有財產資料，迅速核發執行命令執行存款扣押，江男發現存款被扣押後才驚覺不妙，昨天至宜蘭分署基隆辦公室繳清罰鍰，大呼為了2根菸賠上6000元實在划不來。

宜蘭分署行政執行官張盟正呼籲，民眾若違反防疫規定遭裁處罰鍰不繳納，案件將移送法務部行政執行署各執行分署強制執行，收到各執行分署或衛生機關公文時切勿心存僥倖或置之不理，如無法一次清償，也應主動聯繫各執行分署洽詢分期事宜，以免愛車、存款、薪水，甚至是不動產遭查扣。