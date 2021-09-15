老球王馬克安諾(John McEnroe)最近又有爭議評論，他的目標是新科美網女單冠軍拉杜卡努(Emma Raducanu)，還好這次跟種族與性別沒什麼關係。根據馬克安諾的說法，拉杜卡努這位年輕女孩的心理素質不夠，所以她才在溫網提前結束灰姑娘之旅。

拉杜卡努今年溫網就已經展現黑馬的氣勢，一路殺到女單16強，她才18歲且只是世界排名338位的選手，一下子獲得外界高度關注。後來碰上湯加諾維琪(Ajla Tomljanovic)，拉杜卡努輸掉首盤之後，第2盤以0比3落後時因為「呼吸困難，頭暈目眩」而忽然退賽，馬克安諾在BBC講評的時候認為她是「壓力大到撐不下去了，就像我們之前談過的大坂直美。」

結果可能真的是呼吸困難而已，因為拉杜卡努在美網立刻就掃平各路好手，一路拿到冠軍之後也沒看到她有任何心理問題。英國老大哥莫瑞(Andy Murray)站出來力挺拉杜卡努，她才不是軟弱的人。

馬克安諾堅持自己的立場，他告訴美媒CNN說：「我也在18歲時打過溫網，我只是忠實述說我自己的體會，然而她證明自己能夠撐過那些壓力。」

整件事最奇怪的地方在於馬克安諾似乎沒有說錯什麼，但是部分英國媒體卻煞有其事地把馬克安諾的評論渲染成具有冒犯性的，還以「不肯改口」來描述馬克安諾。拉杜卡努的球迷批評馬克安諾「不懂就別亂說」，同時也有網友認為馬克安諾只是基於個人經驗做出講評，這樣追打他根本是無風起浪。