小編今天（15日）精選5件不可不知的國內外財經大事。蘋果發表會結束後，內外資大型研究機構均迅速提出觀點，看法雖略有出入，但整體不脫「缺乏驚喜、中規中矩」論調。考量9至11月為新機出貨高峰，iPhone供應鏈可望受惠於強勁拉貨動能，法人指出，靜待首周末預購數據外，持續追蹤新機預購等待天數，以及上市後第一個月蘋果訂單調整狀況。

【1】法人看i13：沒驚喜 「靜待首周末預購數」

蘋果新品發表會落幕，除萬眾期待的iPhone 13系列，新款iPad、iPad mini、Apple Watch 7等硬體新品攜手登場。研究機構指出，iPhone 13規格基本上不脫市場預期，推測新iPhone今年出貨量達8500～8900萬支、年增8％左右。

【2】大航商黃金周停航 缺艙惡化

市場傳出，2M聯盟馬士基、地中海航運通知貨代業者大陸黃金周停航計畫，主要考量颱風等因素，將取消原定第39周（9月最後一周）、第40周（10月第一周）亞歐線四個航次，預估因此減少該航線約7萬TEU運力，起運港包括上海、寧波等大陸重要港口，讓想趕在黃金周出貨的企業更是一艙難求！

【3】鋼鐵狂飆 美製造商固料大作戰

鋼鐵與鋁價近日飆至多年新高，進一步擾亂美國製造商產品生產進度。為了維持工廠生產營運，這些業者開始接受非常規鋼鐵尺寸、聘雇更多人手追蹤原料供應，甚至願意接受更高進貨成本並尋求進口協助。

【4】美銀調查：經理人看壞經濟、股票照買

美國銀行（BofA）公布最新月度調查顯示，Delta變種病毒重燃疫情下，基金經理人對經濟與企業獲利前景趨向悲觀，僅十分之一受訪者看好未來數月的全球經濟，比率創去年4月疫情爆發以來新低。

【5】大陸能耗雙控 水泥漲價一波波

中國大陸實施能耗雙控政策，限制七大產業企業煤、電用量，9月廣西水泥減產600萬噸，雲南9月水泥產量更要在8月產量基礎上壓減80％以上，在「供緊需旺」下，大陸部分地區水泥價格9月已調漲二、三次，平均上漲幅度超過一成。