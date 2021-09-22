雖然中秋已過，燠熱悶濕的天氣仍舊持續，總是汗流浹背的身體，越來越感覺疲乏。預防醫學醫師洛桑加參指出，想要改善身心靈失衡，定期「排毒」是重要關鍵。他提出7個生活中可以簡單實踐的方法，建議感覺身心俱疲的人們不妨試試。

●做對七件事 去除身心的毒

洛桑醫師強調，當身體自有的運作機能弱化，就容易生病。因此從生活小處做起，一點一滴重建身體機能是必要的。以下七點容易做到：

1.優質油品，像苦茶油、初榨橄欖油(Extra Virgin)輪流交替著用。

好的油脂能預防心血管疾病，降低動脈粥樣硬化風險，並調節血液中被稱為壞膽固醇的低密度膽固醇、減緩血栓機率。

2.適度引用小茴香水。

用一茶匙小茴香籽以五、六百毫升到一公升左右的熱水泡開即可飲用，有淨化血液、清除毒素的好處，也有助於體重控制，但孕婦不宜。

3.排除煩惱心。

洛桑醫師指出，天天清理舌苔除了有益口腔清潔，對預防肺炎和流感也都有幫助。(示意圖/Shutterstock)

4.早上刮舌苔。

洛桑醫師強調，口腔清潔不只是減少蛀牙，天天清理舌苔對預防肺炎和流感也都有幫助。

他建議，若用牙刷刮除舌苔，需選用軟刷毛並且輕輕刷過即可。或是買專門的舌苔清潔棒來用，但無需過度清潔，每天早上刮一次就可以。

5.記得換床單。

入秋之後，日照逐漸減少。洛桑醫師指出，至少兩週一次清洗更換床單，洗後最好曬過太陽，有效清除細菌、黴菌、塵蟎，減少秋咳及過敏的機率。

6.常喝普洱茶。

洛桑醫師特別提到，普洱茶是自己最常喝的茶種，常受到中西方醫界肯定，是對人體非常有益的排毒茶、養生茶。尤其咖啡因含量很低，晚上喝也不怕干擾睡眠。

7.只吃8小時。

把進食時間集中在8小時內，剩下16小時禁食(可以喝水)。無須專家從旁指導，或去參加什麼斷食營，自己在家就能做到。

(圖/取自洛桑加參醫師粉絲頁)

除此之外醫師也建議，平日記得放慢呼吸，讓吸吐之間慢一點、吸吐大口一點，就能讓心跳跟著放慢，血壓也能恢復平穩，給身體重啟運作的滿滿正能量。