行政院政務委員唐鳳15日說明五倍券預約綁定及加碼券抽籤方式。（行政院提供）

行政院政務委員唐鳳規畫「一站式」的登記平台，只要到五倍券官網，除能選擇紙本或數位券登記外，還可以一次完成8種加碼券抽籤登記。

五倍券來了！今年同樣有數位券和紙本券可以選擇，其中數位券自22日起即可進行綁定，紙本券則於25日起進行第一梯次預訂，並於10/8起領取。至於各部會「加碼券」則將採4週抽籤。許多民眾可能已開始在傷腦筋，到底要領數位或紙本五倍比較有利？政委唐鳳昨(15日)在記者會上提醒一重要關鍵，還沒進行數位綁定或還沒領紙本券者，都「可以在9月22日先登記加碼券抽籤」，登記方式只需要身分證字號以及手機即可。

唐鳳昨說明，無論領紙本券或綁定數位券，只要有資格取得五倍券的民眾，即使還沒進行數位綁定或還沒領紙本券，也可以在22日搶先登記加碼券，先勾選接下來想進行那些加碼券的抽籤，其中個人加碼券登記部分，只要輸入身分證號加上手機簡訊認證即可。

此外，若於官網完成個人綁定、共同綁定或紙本預訂者，接續可於官網繼續勾選自己及共同綁定人參與抽籤的加碼券；若於超商事務機完成共同綁定者，可掃描超商小白單的QR Code，連結至五倍券官網，依序選擇自己及共同綁定人參與抽籤加碼券種。

至於各部會加碼券抽籤方式，將於10月11日至11月5日，採4週抽籤，每人每週最多中籤1次，4週最多可有4次中籤機會，每種券別僅可中籤一次；加碼券登記時間以每週五(10月8日起)截止，週六以後登記者參與次週抽籤。

加碼券抽籤將分上、下午場次，上午10時30分中籤名單於當日下午5時於官網公告並發送通知簡訊，下午3時30分中籤名單，於隔天早上8時30分於官網公告並發送通知簡訊。