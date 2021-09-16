印尼政府表示，目前正與世界衛生組織(WHO)以及全球6家藥廠協商，為日後成為全球新冠疫苗生產樞紐做準備。

印尼政府直言，誰願意來印尼設廠並傳授疫苗生產技術，自己將優先跟這家藥商購買新冠疫苗。目前印尼也正嘗試與WHO合作，毛遂自薦希望未來能為全世界生產mRNA技術的新冠疫苗。

為了讓全球疫苗分配更加平均，WHO的疫苗生產技術移轉計劃，就是希望發展中國家有能力製造新一代疫苗，例如像莫德納與輝瑞BNT的mRNA疫苗，可較有效對抗新變種病毒株。

目前，WHO選定南非做為莫德納新冠疫苗生產基地，但進度似乎觸礁未如預期般順利。除了mRNA疫苗技術外，印尼對腺病毒載體的AZ疫苗也很感興趣。

WHO指出，印尼是25個表態要建立新冠疫苗中心的25個中低收入國家之一，但拒說印尼是否已雀屏中選。

印尼政府表示，自己是世界上穆斯林人口最多的國家，日後所生產的疫苗也保證是有清真認證的合法性。

印尼新冠病毒感染率與死亡率，在最近幾周急劇下降，不過醫療專家學者卻質疑疫情數字的可靠性。同時，印尼2.08億人口中，只有25%是完整打完兩劑的。因此，龐大的疫苗接種工作可說才剛開始，有些甚至還要再注射第3劑。

另方面，印尼也正與全球疫苗藥商，例如安徽智飛龍科馬、雲南沃森、北京科興、韓國Genexine、美國Arcturus Therapeutics以及美國Novavax等頻頻接觸，希望能有像是包裝生產或研發合作的可能。同時，印尼最大國有製藥業者Bio Farma也傳出，技轉相關事宜正在協商中。