台北市長柯文哲16日下午赴議會進行市政報告，北市議員王世堅在開議前拿出「魔戒項鍊」送柯，怒嗆柯第1任想著連任，第2任市長想著當總統，為追逐權力，無心市政，他在魔戒上有刻經文、偈語，要柯掛在辦公室，提醒他一戴上去就脫不下來。

王世堅說，政治、金錢如魔戒，柯好像都不受金錢誘惑，但還有更大的名利誘惑，柯為何做不好，因第1任想著連任，第2任想著總統，講白就是為爭逐權力，政治不難找、回良心而已，換位子就換腦袋。

北市議員王世堅16日在開議前拿出「魔戒項鍊」送台北市長柯文哲。（黃婉婷攝）

「還敢笑前市長馬英九是貪婪咕嚕！」王世堅嗆，柯的社子島、公托公幼、公辦都更、內湖交通等隨便敷衍跳票，大巨蛋放虎歸山，雙子星遙遙無期，原因無他，柯要追逐更大權力，無心市政。

北市議員王世堅16日在開議前拿出「魔戒項鍊」送台北市長柯文哲。（黃婉婷攝）

王世堅說，他要送柯一個玩具，是魔戒項鍊，有經文跟偈語，請柯掛在辦公室，提醒權力就像魔戒，一戴上去就脫不下來，別一心只追求權力。隨後參議陳慶安代為收下，柯未親拿，議長陳錦祥宣布開議。