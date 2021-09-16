國民黨主席選戰下周六投票，候選人張亞中鬧出500萬美元支票烏龍，被國民黨前主席洪秀柱發聲明打臉，但卻爆出洪秀柱「卡張救朱」傳言。對此，洪秀柱辦公室怒斥，箇中報導無中生有與事實完全不符，對洪前主席惡意指控，在此特發聲明以正視聽。

洪辦指出，該報導完全違背事實，不但是空穴來風的無稽之談，更絕對是十分惡意的人格抹黑。對於悖離事實、違反新聞倫理的報導內容，洪前主席至感遺憾，本辦公室並已去電該記者，要求更正。

洪辦表示，該不實報導發布時間為09月16上午09時28，記者卻在09時34才發訊息向本辦公室求證，詢問的是「黨內傳出洪主席這次出面說明張亞中的本票事件，黨內盛傳是間接幫到朱立倫的選情，甚至有人認為是『卡張救朱』。」

洪辦強調，撰稿記者完全未針對其報導中所謂「中方透過管道授意洪秀柱出手節制張」一事向本辦公室求證，竟無中生有，對洪前主席惡意指控，記者撰寫悖離事實的報導、違反新聞倫理，辦公室嚴正譴責。