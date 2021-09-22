振興五倍券數位綁定和各部會加碼券登記在今（22日）上午9時開跑，不過瞬間湧入大量人潮，五倍券官網瞬間塞爆，令許多網友叫苦連天。前新聞主播、現任節目主持人的洪藜恩，發文透露卡在信用卡平台40分鐘，換了一個方式後馬上成功，還搶到限量的4百萬好食券。

洪藜恩22日上午10點10分在臉書發文詢問大家綁定五倍券的狀況，並透露自己本來想綁定信用卡，「但真的卡太久了，在試了40分鐘後，決定改綁行動支付，結果一次就成功，而且還搶到了好食券。」洪藜恩秀出綁定行動支付的截圖畫面，可以看到上面寫著：「您已成功綁定，10/8開始累積消費」下方還有一行「恭喜您獲得1張好食券」成功搶到4百萬的名額。

各大銀行看準振興五倍券，紛紛祭出優惠方案，不過幾乎都有名額限制，導致上午9點一開放，官網瞬間湧進大批人潮，中信、臺銀、富邦銀、華南、玉山、聯邦銀和國泰世華等五倍券專區都有當機狀況，台灣Pay官網和app也不例外，速度明顯下降，甚至無法登入，不少網友忍不住大罵「官網銀行一起炸裂，系統真的滿爛的。」

今年五倍券數位綁定可以透過信用卡、行動支付及電子票證進行數位綁定，其中以公股銀行合作的台灣Pay的討論度最高，實際回饋以官網公告為主。