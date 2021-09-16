圖為M110A2自走砲射擊，過程中火光四射，震撼力十足。（軍聞社提供）

國軍第五作戰區砲兵部隊M109 A2自走砲射擊。（軍聞社提供）

漢光37號演習今日進入第四天，國軍第五作戰區於臺中番仔寮陣地實施「聯合反登陸作戰操演」，砲兵部隊依令，執行戰術機動、戰場經營、戰力防護、舟波射擊及掩護打擊部隊反擊作戰等任務，官兵充分發揮訓練成果，展現砲兵部隊戰力與官兵保國衛民的堅定決心。

國軍第五作戰區「聯合反登陸作戰操演」，計有M110A2自走砲及M109 A2自走砲參與操演，砲兵部隊官兵全程保持旺盛鬥志，以熟練動作操作火砲，並依想定狀況，分梯次對海上目標區射擊，砲兵以強大火力壓制敵軍，驗證部隊防衛戰力。