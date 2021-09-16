16日走馬上任的宜蘭縣三星警分局長江建忠，因行事風格強悍，被認為不近人情，在日前調任消息發布後，傳出原任職的新竹縣警局竹東分局轄區有地方人士開心地請陣頭、放鞭炮「慶賀」，對於地方上近乎「嘲諷」的做法，江建忠16日在宜蘭縣警察局交接典禮會後受訪表示，他個人「勇於面對、坦坦蕩蕩，毫不覺得受委屈」。

51歲的江建忠是中央警察大學65期行政警察學系畢業，前職是新竹縣竹東警分局長，15日警政署發布高階警官人事調動命令，部分地方人士得知江建忠將調往宜蘭縣三星警分局後，竟安排了「蜈蚣鼓陣」甚至經常在送葬場合出現的前導「佛祖車」以及2隻「舞白獅」，在竹東分局「歡送」江建忠，嘲諷及挑釁意味濃厚。

而這也已經不是江建忠第一次受到此種特殊待遇，在2019年5月他從嘉義縣竹崎警分局調往新竹時就曾經發生類似的情況，主要原因是江的行事風格強悍，且不講情面、不近人情，引起地方上的反彈。

江建忠16日在交接典禮後受訪時表示，因為執法嚴格、黑白分明引起幫派人士的挑釁，對於這種事情他坦蕩無懼，更肯定這是對的事情，也會勇於面對，他更相信警察的使命，絕對不會因為這樣而改變、被左右；此外，警察的工作很多，警政服務有很多項，每一個環境都有不一樣的地方風情，宜蘭縣是一個好山好水、風光明媚的地方，民眾也熱情善良，他將會以服務鄉親為宗旨，做好為民服務的工作，並扮演好人民保母的角色。

江建忠強調，警察工作就是要勇於執法，如果執法的過程中顧忌太多，對於守秩序的善良民眾反而是一種不公平，他個人就是秉持著這樣的作法，每一項工作一定會造成被取締者、被干涉者的不服氣，也會造成警察工作上的負擔，但這些都是擔任公務人所要面對的，他也再次強調，都將勇於面對、坦坦蕩蕩，更不覺得受到委屈。