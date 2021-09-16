新北市警察之友會為慰勞新北市警察局對於維護治安、交通工作辛勞，尤其在本次疫情期間，新北市為全國重災區，警察局面對疫情嚴峻挑戰，最近非洲豬瘟查緝亦是站在第一線，努力和付出深受各界肯定，新北警友會理事長郭進源今（16日）特別在率同理、監事和顧問等至警察局致贈「文旦柚」，祝福警察夥伴們平安、健康！中秋佳節闔家歡！

警察局長黃宗仁代表受贈，表示感謝新北市警察之友會長期對警察工作的支持、協助和鼓勵，本次疫情特別對警察局所有同仁若不幸確診新冠肺炎者，每位提供3萬元慰問金，以表彰員警為防疫工作的付出與犧牲奉獻。

黃宗仁指出，本次疫情新北是重災區，警察的風險、壓力和辛勞都比其他的警察機關加重很多，在投入防疫工作外，更負責維持新北治安平穩及保護市民安全的工作，未有一絲懈怠，一直到最近非洲豬瘟查緝、朔源阻斷，不分案件大小都全力積極偵辦，特別感謝全體同仁在新北市最困難時候的努力，偕同市府團隊，做好精準的疫調、治安防範工作，讓疫情能夠控制、治安能夠穩定。