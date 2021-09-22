新北學生施打BNT首日 2學生出現疲倦 16:322021/09/22 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市學生BNT疫苗今日開打，接種學校分別有板橋高中2139人，光復高中1265人，合計3404人。(示意圖，非當事學校，陳怡誠攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北學生BNT首日施打完畢 2學生疲勞未送醫。（新北市政府提供） 新北市學生BNT疫苗今日開打，接種學校分別有板橋高中2139人，光復高中1265人，合計3404人。新北市教育局表示，目前兩校均已完成施打，無暈針現象，學生狀況良好，有2位學生出現疲倦副作用，沒有學生因不良反應就醫。 新北市長侯友宜稍早也表示，請家長與學生注意孩子身體情況，如果連續發生超過48小時、嚴重過敏反應、或是胸痛、心悸、呼吸急促與運動耐受不良，要儘速就醫。 北市育成高中1736名學生完成首波接種 校方貼心準備300份早餐 台南開打BNT 醫療人員進駐121校 #學生 #BNT #施打 #新北 #完畢 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 校園開打BNT 桃園大園高中1男學生暈針倒下緊急送醫 11:472021/09/22 生活 壓力遽增 台北學生自殺年輕化 04:102021/09/22 地方新聞 新北學生BNT疫苗開打 侯友宜提這幾點要家長老師注意 15:282021/09/22 生活 彰縣學生打BNT 救護車全程待命 04:102021/09/22 地方新聞 北市BNT開打 醫療團隊進駐147校 04:102021/09/22 地方新聞 提早接獲中央撥配 苗栗縣興華高中率先施打BNT疫苗 10:432021/09/22 生活 新北16萬學生首波BNT今開打 侯友宜：接種率要拉高 09:182021/09/22 生活 柯文哲視察校園BNT瓶身現簡體字 嗆中央：不知道當初堅持什麼 11:062021/09/22 政治 莫德納混打BNT 將納本土研究 04:102021/09/22 生活新聞 台裔青少年接種經驗 手痠微累寧打疫苗比檢測好 11:322021/09/22 國際 侯友宜視察新北校園施打BNT 預計月底前施打16萬名學生 14:442021/09/22 生活 生活熱門新聞 用生命教書！老師視訊上課從不露臉 鏡頭一開全班淚目 - 生活 準颱風「電母」周六前生成 最新路徑曝光 這天起降雨機率高 - 生活 打完疫苗後5天增8死 羅一鈞：全打AZ或莫德納 - 生活 為何不等實體五倍券？網提2點大勝數位綁定：不會再被騙 - 生活 數位五倍券今開放登記 8場所不能用！15大QA看這裡 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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