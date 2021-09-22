新北學生BNT首日施打完畢 2學生疲勞未送醫。（新北市政府提供）

新北市學生BNT疫苗今日開打，接種學校分別有板橋高中2139人，光復高中1265人，合計3404人。新北市教育局表示，目前兩校均已完成施打，無暈針現象，學生狀況良好，有2位學生出現疲倦副作用，沒有學生因不良反應就醫。

新北市長侯友宜稍早也表示，請家長與學生注意孩子身體情況，如果連續發生超過48小時、嚴重過敏反應、或是胸痛、心悸、呼吸急促與運動耐受不良，要儘速就醫。