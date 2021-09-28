受疫情影響，桃園市開南大學開學前2周只有新生需要實際到校上課，大二至大四的學生採取遠距教學，有鑑於學生離鄉背井、住宿舍「三餐老是在外」，經常缺少攝取水果，校方這學期特別設立「鮮果小舖」，提供物美價廉的新鮮水果給在校生。

校長林玥秀表示，校方一直很關心學生住宿的健康與居住品質，這次結合學校健康學院的專業，在學務處及宿舍外都設有鮮果小舖的水果駐點，以銅板的價格，讓學生隨時補足健康能量，多攝取維他命營養。

此外，開南大學自上學期開始進行第2宿舍整修，結合窗外樹景、陽光大道及色彩粉刷新組合，宿舍空間規畫充滿希臘愛琴海氛圍。副校長李銘輝說，學生來自各地，另還有許多境外生，不同的文化及語言，因緣分而在宿舍一起生活，因此學校希望提供一個活潑、多元、乾淨、溫馨的住宿環境。

李銘輝指出，這次和學務長陳炳良、總務長陳衍良共同規畫將宿舍換上新裝，未來希望同學能有好的讀書與相處空間，以及訓練大家參與宿舍公共事務，學習自律和合群的態度。

開南大學也提醒，疫情當下，住宿生必須遵守防疫規定，除噴酒精、量體溫，宿舍內戴口罩、並保持社交距離，學校也期待每位同學都能在宿舍住用心學習且住得安心，吃得更加健康。