今年秋季校外教學活動是否該如期辦理，令許多學校傷透腦筋，圖為日前彰化縣長王惠美至永靖鄉福德國小為學童說故事。（摘自教育處臉書／謝瓊雲彰化傳真）

開學後中小學秋季校外旅行是否該如期舉行？讓各校傷透腦筋。疫情嚴峻當下徒增染疫風險；彰化縣長王惠美表示，教育部沒有禁止校外教學，前提須遵照中央指引做好防疫，呼籲各校跟家長做好溝通說明再辦理。

有家長向本報投訴，指孩子就讀學校預計在10月中，前往北部校外教學2天1夜，但北部仍有delta變種病毒肆虐，竟然還要搭乘長途車北上過夜，一連4餐在餐館共食，加上國小學童根本還不能打疫苗，風險實在太高。

校方解釋，每年校外教學參訪為固定例行活動，由外部單位主辦、邀請學校師生參與，雖已列入學期行事曆，但尚未定案，會隨時視疫情調整，是否延期或暫緩，會先內部評估後，再與主辦方討論，並與家長充分溝通後再做決定。

中小學校外教學多數在春、秋季節舉行，今年秋天不只要擔心流感、更要擔心新冠肺炎變種病毒疫情，多數學校開學不久就已決定暫緩、延至下學期辦理。

有校長私下表示，校外教學標案早已發包簽約，只要落實中央指引，車上梅花座，全程禁飲食、不唱歌，同班、同車、同寢室，開學後本就一同生活學習，基本上不會有問題。

也有校長認為，北部車程遠，風險確實偏高；廠商則抱怨，根據交通部最新指引，校外教學師生搭乘遊覽車，一車頂多只能載20人，若依契約金額如期執行，恐怕只虧不賺。

彰化縣親師家長協會理事長柯建麟表示，變種病毒肆虐，恐怕早有許多隱形傳播練，整體而言校方最好審慎評估考量，避免不必要的跨縣市移動。

柯建麟也呼籲縣府教育處，應根據教育部指引自訂細則，哪些景點區域不建議去，讓各校有所依循，而非各自承擔責任風險；家長若有擔憂顧慮，可選擇不讓孩子參加。