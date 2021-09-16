防疫期間，坊間賭場都深知疫情期間要避免群聚，以免觸法，但外籍移工賭場卻賭得火熱；歸仁警分局16日凌晨在仁德區查獲越南籍外籍移工經營「越式色碟」職業賭場，現場28名賭客、4名工作人員擠在4坪空間聚賭，沒有保持社交距離，當場查扣75.9萬元賭金，警詢後，將32人依賭博罪移送台南地檢署偵辦，並依嚴重特殊傳染性肺炎防治特別條例函請台南市衛生局裁罰。

歸仁警方表示，該賭場地點位居偏僻工廠小徑，蒐證月餘確認事證明確後，15日晚間21時集結28名警力於仁德依仁溝一帶部署埋伏，16日1時許見時機成熟，同步發動各組行動，當場查獲場主等4名工作人員、越南籍賭客28人，查扣賭資、抽頭金合計新台幣75萬9300元。

據悉，該貨櫃屋賭場以經營「越式色碟」為主，每注賭金達1000元，賭資龐大，越籍移工賭客不惜押上全部家當，見警方衝進來，有人急著藏錢，但被警方喝斥「交出來」，當場查扣75.9萬元賭金。

警方指出，賭場棲身在貨櫃屋，空間狹小僅4坪大小，賭客們無視防疫規定群聚，雖有戴口罩，但社交距離未達規定1.5公尺，當警方告知非法群聚將因違反防疫規定，將面臨開罰，在場外籍移工都為之傻眼。警方現場查緝時也不敢大意，一一對在場犯嫌等人進行手部酒精消毒、量測體溫，不讓賭場成為疫情傳播處所。