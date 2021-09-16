金曲歌后徐佳瑩推出全新創作單曲〈雛形〉，15日來到「OH夜DJ」魏如萱節目，聊到新專輯，徐佳瑩幽默唱出新歌〈雛形〉歌詞：「沒有關係，我喜歡我們的不積極。」透露目前進度已有五首新歌，距離上張專輯有四年之久，徐佳瑩說自己也覺得真的太久了，會積極尋覓專輯的「另一半」。

徐佳瑩稱讚魏如萱的〈變形金剛〉MV非常棒，完全符合魏如萱從結婚生子以來一路的樣子，她提到魏如萱真的是變形金剛，有次魏如萱到她家作客，可是魏如萱一來，徐佳瑩兒子就大便了，讓本來要招呼客人的徐佳瑩非常慌張，差點招架不住，但魏如萱卻很熟練地幫忙徐佳瑩換尿布，而且馬上掌握現場，連垃圾桶在哪裡，尿布要丟哪都非常清楚，讓徐佳瑩十分敬佩。

兩位金曲歌后也約好下次可以「放風」小酌，魏如萱則笑說，她想小酌時，都會點麻油雞湯，還要特別點那種酒的份量不能調整的，因為有濃厚酒味又養生，下次找徐佳瑩一起喝麻油雞湯用碗公乾杯。

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