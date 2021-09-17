周四美股道瓊指數和標普500指數尾盤跌幅收斂，終場僅以小跌作收，最新出爐的零售銷售數據意外強勁，突顯出美國經濟復甦的實力。

周四收盤，道瓊指數工業指數收跌63.07點或0.18%，為34,751.32點，盤中一度下挫274點。標普500指數收跌6.95點或0.16%，為4,473.75點。那斯達克指數收漲20.40點或0.13%，為15,181.92點。

美國公債殖利率走升，給領漲的科技股帶來壓力，以及美元上漲，令出口股受到打壓，華爾街三大指數全日大多在盤下波動。

商務部報告指出線上銷售強勁，亞馬遜走高，助那斯達克指數由跌轉升。亞馬遜終場上漲0.36%。

盤前發布的數據顯示，消費者挺過颶風艾達和Delta新冠冠變種病毒的影響，美國8月零售銷售額意外增長，證明了該國消費力道的韌性。美國民間消費貢獻約7成的經濟增長。

LPL Financial資深市場策略師Ryan Detrick表示，就今天來看，顯然零售銷售報告釋出了好消息，且看起來經濟似乎沒有像很多人所預期的那樣大規模放緩。這告訴我們，即使在新冠疫情的擔憂籠罩下，美國經濟雖偶有受挫，但每退後一步就向前跨進兩步持續走在復甦的道路上。數據再次證明美國消費者仍繼續消費，並繼續為經濟增長帶來助力。

對經濟情勢敏感的運輸設備股和微晶片股表現亮眼。

標普500指數11大類股普遍收低，僅非必需消費品、科技股和地產股收在平盤之上。受亞馬遜上漲帶動，非必需消費品類股漲0.44%，表現最佳。

標普材料股下跌1.09%，表現最疲弱；其次為近來漲多的能源股，收跌1.06%。

服飾公司Gap Inc上漲1.6%。線上市集Etsy和精品配件公司 Tapestry分別上漲3.1%和1.9%。

福特汽車宣布將提高F-150電動皮卡產量，股價上漲1.4%。