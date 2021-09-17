文山第二分局交通分隊警員張妤涵，日前下午4時許執行事故處理勤務時，接獲通報稱轄內有車輛遭刮傷需警方立即到場處理。車主係知名汽車達人「Andy老爹」之友人。經張員熱心協助調閱監視器釐清並丈量拍照蒐證，順利排除事故，其專業形象也成功擄獲民眾的心，形塑警察形象。

台北市民戀愛了。文分局交通分隊超正纖細長腿女警張妤涵出身警察世家，還是東海法律系畢業高材生。(文山二分局提供)

文山第二分局交通分隊隊員張妤涵106年特考班畢業，擔任警職剛滿4年，在警察世家成長的她受到爸爸和弟弟耳濡目染之下，一直想當警察。身為東海大學法律系高材生的他，如願考上公務人員特種考試一般警察考試。一畢業即下文山第二分局交通分隊服務，外表甜美的她，個性活潑外向、說話幽默風趣，是團體開心果。平常工作表現良好，與同事相處融洽，堪稱是文山二分局交通分隊之花。

張妤涵表示，在交通分隊服務必須輪值大夜班，且每天都要面對各形式的交通案件，處處充滿了挑戰，除了執勤時間長，工作內容繁雜，更必須常常在外頭風吹日曬雨淋，還必須適應日夜顛倒的輪班生活，且工作勤務上，項目含括交通指揮疏導管制、交通事故處理、交通安全維護等相關工作，常常都是獨立作戰。張員期許自己未來，勇於面對各式各樣的挑戰，發揮勤務專業、展現女警不讓鬚眉，堅毅的一面。