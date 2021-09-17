台積電（2330）周四除息股價開高走低，今天走勢剛好相反；股價開平一度翻黑，但從上午10時後一路向上，盤中大漲8元達608元，再度超過填息價的607元並且超過周四的高點607元。

台積電今年第1季現金股利2.75元昨天除息，開盤參考價604元，開盤不到10分鐘，股價最高607元，一日完成填息之表現。但隨後股價下跌，反而收低4元為600元。外資16日連續第二天賣超台積電，共計賣超4739張。

費城半導體指數周四收盤創高，台積電ADR收120.7美元，微跌0.18%。台積電今日股價開平震盪走揚，近中午仍在607元高檔，再次展現填息的決心。

蘋果公司（Apple）周三舉辦新品發表會，推出4款新iPhone；由於台積電獨家供應新iPhone的A15晶片，法人看好台積電將是最大受惠者。

台積電受惠蘋果iPhone新機進入拉貨旺季，8月合併營收約為1374.27億元，月增10.3%，較去年同期增加11.8%，並為歷史次高，僅次於今年6月的1484.71億元。

台積電第3季營運展望樂觀，營收可望季增約一成，將續創歷史新高；7月加上8月營收約為2619.85億元，由公司展望來看，推估9月營收約在1453.55億元至1537.25億元，有機會上看1500億元之上，挑戰單月營收新高。