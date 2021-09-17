最新PVC價格每噸1390美元，隨著印度雨季結束，加上其他國際大廠歲修等因素，將有利於PVC在10月外銷盤價持續上漲，台塑(1301)、華夏(1305)等營運也可望獲得有力支撐。

受惠成本價格推升，加上短期因為氣候因素使得供應轉緊，庫存維持低檔，長期又因政府環保政策推動等因素帶動下，部份石化產品價格因此創下歷史新高價格。

最新PVC價格每噸1390美元，月增加8.2%，看好10月外銷盤價持續上漲，除了美國颶風因素之外，受惠大陸電石價格大漲，最新電石價格突破人民幣5000元/噸，帶動PVC價格突破人民幣10000元/噸，法人分析指出，短期在氣候不可控因素與長期大陸政策雙碳目標推動等綜合因素影響下，將帶動PVC價格進一步上漲，相關受益股為台塑、華夏。

台塑因麥寮PVC、VCM、ECH、(石咸)廠安排歲修或工檢，預期營業額會低於8月，至於第3季營收將比第2季微幅衰退，不過，因為第3季有30億元現金股利，獲利可望維持高檔。

PVC部分，進入第4季，因印度雨季9月結束，下游庫存持續去化，PVC需求回溫，且因煤炭緊缺，大陸電石價格創近5年新高，支撐PVC報價，另外，LG、天津大沽、聯成、齊魯石化安排歲修，庫存偏低，加上美國VCM廠機械故障，預估停車2~3週，相關PVC廠9月4日起配合停車，迄今美國PVC廠停車產能合計占比高達59.6%，也將推升PVC行情。