運勢命理網站「十二生肖運勢運算」點名，生肖屬虎、雞、蛇的人自尊心很強，性格獨立，遇到困難會自己默默承受，不想讓家人擔心，更不會伸手跟父母拿錢，最不可能變成啃老族。

▍1.生肖虎

屬虎的人自尊心很強，從小的性格就比較獨立，不喜歡依賴他人，為了能獨當一面，他們會不斷追求進步、增強實力，希望能全面掌控自己的人生，不需要看別人臉色過活。屬虎的人非常好勝，不允許自己做出丟臉的事，就算在窮困潦倒的時候，也不願意和周遭的人示弱求援，更不可能伸手跟家裡拿錢，他們會咬牙撐下去，靠自己的力量翻身，非常有骨氣。

▍2.生肖雞

屬雞的人愛好自由，不喜歡被束縛、管教的感覺，所以會努力打拚，讓自己能儘早自立門戶，他們做事習慣親力親為，不會盼望旁人主動幫忙，他們性格其實非常傲慢，只相信自己的能力，覺得旁人很容易拖累自己，他們會藉由達成目標來彰顯自己的強大，為了成為人上人，他們很願意吃苦，在家人面前總是逞強，遇到困難也絕不讓父母知道，更不可能跟家裡求援，他們認為不依賴父母才是孝順的表現，因此總是自己默默承受一切辛苦。

▍3.生肖蛇

屬蛇的人非常好勝，絕不服輸，他們在成年後會儘快讓自己獨立，不想依賴家裡的幫忙，盡量獨自完成所有的事情。屬蛇的人剛出社會沒什麼積蓄的時候，寧願縮衣節食也不跟父母拿錢，他們不希望自己成為家裡的負擔，不想讓家人擔心，因此總是報喜不報憂，絕對不可能變成靠父母生活的啃老族。