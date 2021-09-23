時間已經來到9月底，再過幾天就即將迎來10月，《搜狐網》近日便發文分享，指出生肖屬馬、雞、虎和蛇的人，在10月將能夠甩掉過去的霉運，好事一件接著一件來敲門。

1、生肖馬

生肖馬的人做事情非常有魄力，任何時候都幹勁十足，絕對不會拖延，不過這同時也是他們的缺點，偶爾會因為這樣而過於衝動盲目，沒有考慮到後果，導致他們經常遇到煩心事，不過進入10月以後，生肖馬的人可以感覺到不管工作還是生活，都逐漸變得順利，之後更能夠一掃霉運，迎接好運，尤其在事業方面可以更上一層樓。

2、生肖雞

生肖雞的人在上半年遇到了一些不順利的事，尤其是在工作上，經常帶給他們不小的困擾，導致他們心情和身體健康都連帶受到影響，不過生肖雞的人非常理智成熟，總是不斷地調整自己，想辦法解決問題，再加上他們很有人緣，到了10月以後，他們可以得到貴人幫助，工作和生活都會慢慢變得順利。

3、生肖虎

生肖虎的人擁有很強的事業心，一旦設定了奮鬥的目標，就會不斷朝著目標奔跑，而且他們為人大氣，身邊的朋友很多，大家也都很信任他們，遇到困難時總會有貴人出面幫忙解決，進入10月以後，生肖虎的人貴人運會更加旺盛，工作、事業都稱心如意，把過去的壞運全部趕走，迎接好運。

4、生肖蛇

生肖蛇的人在近期運勢就開始有好轉的跡象，尤其是在事業方面，能夠得到老闆的器重，並且在工作中得到優異出色的表現成績，獲取老闆的信任，進入10月後，這樣的好運會更為明顯，在事業上將會進入新的階段，各種困難都可以克服，此外生肖蛇的人感情方面也能夠桃花朵朵開，有希望遇到喜歡的人，愛情事業兩得意。