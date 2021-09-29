運勢命理網站「運勢女王」分享，生肖屬馬、猴、龍的人10月事業運特別旺，在10月上旬能找到賺錢的方法和可靠的夥伴，經過努力終於在10月下旬賺取大筆金錢，過著無憂無慮的生活。

▍1.生肖馬

屬馬的人心思細膩而且行動力很強，如果內心有什麼想法，一定會付諸行動，勇於嘗試，今年10月上旬他們能找到志同道合的夥伴，成為事業上強大的助力，彼此合作無間，充滿默契，10月下旬能與這些夥伴開啟新的合作案，在大家的努力之下有機會賺進大筆錢財，而且因為集結眾人的力量，更有勇氣挑戰困難的任務，賺錢速度越來越快，順利步上致富的道路。

▍2.生肖猴

屬猴的人性格積極而且充滿自信，他們很有遠見，又擁有強大的人脈，投資眼光好，如果創業將會格外的順利，今年10月上旬他們和合作夥伴、客戶的關係非常融洽，無論有什麼計畫都能高效率進行，合作過程少有挫折，能順利無憂的完成，10月下旬屬猴的人偏財運增旺，手氣變好，有機會獲得額外的收入，整個月收穫滿滿，手頭寬裕。

▍3.生肖龍

屬龍的人很好勝，性格比較強勢，為了不落人後，他們學習或做事都非常積極，今年10月上旬屬龍的人可以順利談成重要的專案，創業者能有大筆生意上門，終於獲得表現機會，能好好地展現實力，因為他們平時做人正直誠信，無論是同事或客戶都給予充分的信任，這個月在事業之外還有機會獲得額外收入，手頭不缺錢，迎接理想生活，接下來生活和事業都一帆風順，不再需要為錢煩惱。