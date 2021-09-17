占地約1.4公頃的土城行政園區都市計畫變更案，今經新北市都市計畫委員會審議通過，將整合土城區公所、土城區戶政事務所、土城區衛生所、警察局土城分局、土城藝文館等機關，打造一站式服務行政園區，全案後續將報請內政部審議，並同步於年底啟動公辦都更招商作業。

為整合行政機關並強化服務機能，新北市政府持續推動行政園區繁星計畫，包含土城、永和、三重、新莊與樹林等地區，其中永和行政園區已於8月20日經新北市都市計畫委員會審議通過，今土城行政園區也經新北市都市計畫委員會審議通過。

新北市城鄉局指出，土城行政園區計畫案土地使用分區為機關用地及停車場用地，公有土地面積比例達98％，考量本案臨接板南線（土城站）及未來新北樹林線（LG11站）的交會轉乘站，及現有行政機關使用空間不足、在地民眾對停車空間及公益設施等需求，希望透過公辦都更整合土城區公所、土城區戶政事務所、土城區衛生所、警察局土城分局、土城藝文館等機關，並新增在地民眾需求的服務設施，透過TOD場站服務的便利，重新規劃使用空間，打造一站式服務行政園區。

城鄉局表示，經4次新北市都市計畫委員會專案小組討論，將金城公園排除於計畫範圍，另老樹及土城國小自公開展覽草案就不在計畫範圍內。