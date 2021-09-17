立法院副院長蔡其昌17日會勘梧棲區大智路雨水下水道淹水情形。（陳淑娥攝）

台中市梧棲區大智路雨水下水道結構體頂板長期受潮，造成混凝土碎裂剝落、鋼筋鏽蝕，影響排水功能，導致遇雨就淹水，民眾苦不堪言。立法院副院長蔡其昌17日會勘，爭取總經費3億元投入雨水下水道工程，希望改善梧棲區頂寮里及下寮里淹水之苦。

立法院副院長蔡其昌今邀集內政部營建署下水道工程處中區分處長沈益生、台中市議員王立任、楊典忠、台中市政府水利局副總工程司盧宜豐、梧棲區頂寮里里長鐘金水、下寮里里長許福順等人前往會勘。

蔡其昌表示，海線地區雨水下水道年久失修，箱涵頂端又有道路車輛通過，造成水泥脫落以及鋼筋生鏽，在道路使用上有安全的疑慮，同時也會增加下水道淤泥沉積的速度。

另外清淤部分，中央已將統籌分配款撥給台中市府，分配款要補助哪個區塊的決定權在市府，希望盧市長能夠重視。

市議員王立任表示，此次工程開挖後，除了原先箱涵頂端脫落鏽蝕的問題外，同時也發現箱涵內部淤泥沉積嚴重，有些地方甚至高達1.5米，清淤的部分由於中央預算有限，希望明年度地方能夠編列預算，同時向中央爭取補助，一起解決問題。

市議員楊典忠表示，目前箱涵頂端第一期的修繕工程已完成約百分之70，此次主要問題是希望解決箱涵內部淤泥沉積狀況，因中央統籌分配款有限，希望市府能在明年度編列預算，地方也會盡力配合中央。

內政部營建署下水道工程處中區分處長沈益生表示，此次大智路一、二期工程及中一路修復工程，第一期預算總經費1.2億由營建署全額補助，將進行大智路二段（港埠路二段至中興路）四孔箱涵4.8m＊2.8m雨水下水道結構體修復工程，總長度545公尺，目前施工進度74.71％，預計2022年4月底完工。

第二期預算總經費1.3億（營建署78％，台中市府22％），將進行大智路二段（中興路至中一路之間）四孔箱涵4.8m＊2.8m雨水下水道結構體修復，總長度740公尺，預計2023年6月底完工。