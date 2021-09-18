由於新北全國運動會桌球男單金牌戰對手澎湖縣黃毓仁腰傷退賽，「小林同學」林昀儒18日在金牌戰只有象徵性打了1球，就以4比0拿下男單金牌，本屆全運會個人包辦3金1銀，問他是否滿意這樣的成績？他祭出標準回答，「我期待卻沒想過！」

「這應該是我人生第一場比賽這樣奪金的，我想自己的心情應該是感到很可惜，同時也很爽，」清楚記得這是他全運會生涯第8金的林昀儒說，「雖然全運會結束了，我明天還是繼續練球，有沒有節日放假對我來說沒差，反正不是中秋節也可烤肉。」

林昀儒接下來將於26日飛往歐洲辦理簽證與工作證，因為他可能前往俄羅斯打球，問他是否打算趁機旅行一下，他回答，「我想旅行應該很難，因為我應該只去兩天就要回台灣了，這次也沒走專案回來，只能乖乖接受隔離，等到回台就知道了。」

黃毓仁是在男單準決賽遭遇桃園市賴啟鑑的第4局不小心拉傷腰部，但他仍然咬牙撐完比賽，更以4比3闖進金牌戰，「能夠闖進金牌戰就很開心了，我沒有遺憾，我現在腰部關節卡住，打球時都快不能呼吸了，畢竟這次全運會，我大概打了25場比賽。」