今日是中秋連假第1天，許多民眾一早便外出旅遊。新北市長侯友宜今表示，中秋連假第1日早上以及昨晚看起來，車流、人潮比端午節增加約1倍，尤其這幾天天氣晴朗，今早不少車潮人流往風景區湧現，十分瀑布、烏來風景區車流量已達40％，50％會限制車流人流不能前往，呼籲市民、遊客注意人潮儀表板管控，不要乘興而來、敗興而歸，一切平安健康為主，市府將保持資訊流通。