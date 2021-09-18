車流比端午節增約1倍 中秋連假首日十分瀑布、烏來風景區湧人潮 15:442021/09/18 中時 蔡雯如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今表示，中秋連假第1日早上以及昨晚看起來，車流、人潮比端午節增加約1倍，尤其這幾天天氣晴朗，今早不少車潮人流往風景區湧現，十分瀑布、烏來風景區車流量已達40％。（新北市府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今日是中秋連假第1天，許多民眾一早便外出旅遊。新北市長侯友宜今表示，中秋連假第1日早上以及昨晚看起來，車流、人潮比端午節增加約1倍，尤其這幾天天氣晴朗，今早不少車潮人流往風景區湧現，十分瀑布、烏來風景區車流量已達40％，50％會限制車流人流不能前往，呼籲市民、遊客注意人潮儀表板管控，不要乘興而來、敗興而歸，一切平安健康為主，市府將保持資訊流通。 中秋節連假首日報復性出遊 半天逾萬車輛湧入花蓮 中秋連假首日上午國五雪隧南下路況良好 午後恐湧現車潮 #中秋連假 #風景區 #人潮 #新北 #十分瀑布 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 東琉線碼頭湧現「臨時加碼」人潮 中秋連假首日估萬人湧進小琉球 12:532021/09/18 生活 中秋連假 國道6大路段易塞車 國道1號彰化南下路段 昨晚已湧現車潮 04:102021/09/18 焦點要聞 中秋連假首日國道午後再現車流 省道往景區路段易塞 11:352021/09/18 生活 中秋連假首日南下墾丁爆車潮 單日車流量上看6萬輛次 10:582021/09/18 生活 中秋連假首日 台南後壁菁寮老街搭《俗女》旋風人潮湧現 13:312021/09/18 生活 中秋假期來了 墾丁、高雄飯店訂房爆滿 04:102021/09/18 財經要聞 中秋車流量相較端午多一倍 侯友宜：加強風景區人流管控 11:272021/09/18 生活 中秋連假報復性出遊返鄉 國道1號彰化段塞到紫爆 11:572021/09/18 生活 瞄準五倍券商機 築間一口氣開五店 04:102021/09/18 財經要聞 Albee凌晨爬山穿超辣中空裝 曬自拍照「胸前車頭燈」見客 13:092021/09/18 娛樂 中秋月圓配肉圓 阿Sir大啖必比登美食儲備執勤能量 09:132021/09/18 寶島 生活熱門新聞 電話打來一接就掛？網揭暗黑內幕：接了就輸了 - 生活 中秋連假全家趣「桃」 桃園旅遊景點報你知 - 生活 網紅打高端 揪AZ、莫德納友人驗抗體 報告出爐竟差4倍 - 生活 「蛋黃酥界愛馬仕」飆天價 一盒喊到5000元 陳耀訓回應了 - 生活 22歲嫩妹打莫德納服用這藥物 肺部全血栓 醫嘆恐終生治療 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。