北京修改香港選舉制度後首個選舉委員會選舉前夕，大陸國務院副總理韓正今在深圳會見特首林鄭月娥，充份肯定香港特區政府依法施政，在疫情防控、恢復經濟、紓解民困等方面取得的工作成績，希望特區政府貫徹「愛國者治港」原則，依法組織好接下來的三場重大選舉。

據央視新聞聯播，韓正說，中央政府堅定支持香港鞏固香港國際金融中心地位，打造國際創科中心，希望特區政府團結帶領香港各界，繼續做好疫情防控工作，謀劃長遠發展、經濟民生，鞏固穩中向好的局面。

他又說，前海香港現代服務業合作區擴區，是國家的重大政策，將成為改革開放的新高地，希望特區政府抓住粵港澳大灣區的機遇，發揮香港獨特優勢，用好中央支持政策，不斷深化香港與內地的互利合作。

林鄭月娥表示，感謝中央對香港的關心和支持，將認真組織好選舉工作，積極參與大灣區建設和前海開發，推動香港在融入國家發展大局中實現更好發展。此外，國務院港澳辦主任夏寶龍亦在場。