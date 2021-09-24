有研究報告指出，未來海中的塑膠垃圾將會比魚類還要多，挽救地球環境的工作已經是迫在眉睫，宜蘭縣政府24日在南方澳舉行「淨海大聯盟誓師大會」，由縣長林姿妙及蘇澳區漁會理事長蔡源龍共同簽署環境公約，並舉辦淨海大聯盟授旗儀式，一同宣誓守護海洋環境的決心。

地球的環境遭到人類破壞越來越嚴重，種種不尋常的氣候改變，似乎也在警告人類地球正逐步展開反撲，但我們周邊的環境卻仍然在日益惡化。

宜蘭縣政府配合海保署計畫招募「淨海聯盟」，以恢復海洋美麗風貌，達成永續海洋目標，並進一步推出「環保艦隊」及「潛海戰將」，環保艦隊的成員由漁船及遊艇組成，潛海戰將目前則由宜蘭縣水上救生協會擔綱扛起重責。

在分工方面，「環保艦隊」負責打撈海面垃圾，「潛水戰將」則安排專業潛水人員潛至海底撿拾廢棄物，全方位地清除海中的垃圾，另外也邀請東澳社區巡守隊，負責巡護東澳漁業資源保育區，一同守護海洋環境。

縣府表示，台灣四面環海，身為地球村的一份子，每個人都有義務維護海洋的整潔，另外也有研究指出，超過8成以上的海洋廢棄物都是因人為或其他活動所產生，因此呼籲民眾從事相關觀光遊憩或漁撈作業時，能將產生的廢棄物及漁網攜回妥善清理，不要任意拋棄，從源頭減少垃圾，用實際的行動來守護海洋。