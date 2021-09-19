秦始皇是中國史上第一位使用「皇帝」稱號的君主，統一度量衡，「書同文、車同軌」，亦進行多項大型工程，包括修築長城、阿房宮、驪山陵等，因徭役過重，他死後3年秦朝迅速滅亡。

秦始皇死後葬在驪山園，現陝西省西安市市中心以東31公里臨潼區驪山，現存陵冢高76公尺，位於內城西南，坐西面東，放置棺槨和陪葬器物的地方，為秦始皇陵建築群的核心，是中國歷史上第一座規模龐大，設計完善的帝王陵寢。

歷史上，無數帝王將相的古墓都被盜取或發掘過，而秦始皇陵在其後的2千年歷史中，究竟有沒有被發掘？理由為何？一直是史學家關注的議題。

根據司馬遷所著《史記 高祖本紀》的記載，「項羽燒秦宮室，掘始皇帝冢，私收其財物」，《漢書·劉向傳》中記載：「項羽燔其宮室營宇，往者咸見發掘。」由此可以看出，項羽可能曾經發掘秦始皇陵。

《水經注》也記載，「項羽入關發之，以三十萬人，三十日運物不能窮。關東盜賊銷槨取銅，牧人尋羊燒之，火延九十日不能滅。」

可是，現今秦始皇陵的「地宮」根本沒有被發掘過，那到底是歷史記載有誤？還是秦始皇陵真的有被發掘過？原來，秦始皇陵分為地宮、內城、外城，「地宮」的確沒有被盜過。因此，史記、漢書的記載，應該是對內城、外城的發掘。

第二個問題來了，就是為何沒有人發掘秦始皇陵的「地宮」？據《史記 秦始皇本紀》記載，「始皇初即位，穿治酈山。...以水銀為百川江河大海，機相灌輸」。換言之，秦始皇陵用「水銀」做成百川江河大海！

根據大陸勘查，確實在秦始皇陵周圍發現汞含量異常，初步證實了秦始皇陵內含大量水銀的說法。而學者認為如果地宮打開過，汞會很快揮發。2019年央視的系列專題節目，曾擔任秦始皇陵考古的學者釋疑，結論為陵墓從未被發掘過。