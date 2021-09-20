中秋連假台北市長、民眾黨主席柯文哲20日到台中大里做專題演講並與地方人士座談，一起同行的台北市副市長蔡炳坤被問及會不會選台中市長，他以「如果要選一定會告訴你講。」更說目前沒有規劃，但他也強調就政黨佈局，下屆市長選舉民眾黨一定會推出人選，如果有年輕人要出來承擔，也不錯。

中秋連假柯文哲20日到台中、21日更要到南投，馬不停蹄與中部地方人士會談，其中在大里的演講由大里立德里長江和樹安排，民眾黨秘書長謝立功、台北市副市長蔡炳坤也一起出席。

由於蔡炳坤是台中人，先前曾擔任過台中市副市長，一度傳出他可能為民眾黨披戰袍，面對媒體詢問「他會不會回來選市長？」他笑稱「如果要選，一定會跟你講。」也表示目前市長盧秀燕做得不錯，他是市民，每次回家跟家人討論，都很肯定盧市長。

蔡炳坤也強調，選舉不是只考量到個人，要考慮團隊的需要與未來的佈局，他強調，到目前都沒有要參選的規劃，他說從政黨發展來說，基於團隊考量有需要推出人選，如果有年輕人願意出來承擔，也不錯。