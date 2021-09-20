取自蔡英文臉書

取自蔡英文臉書

獨派先驅史明文物館今天開幕，蔡英文總統今天表示，史明「歐吉桑留給台灣的遺產實在太多太多了」。她鼓勵台灣人藉由這個認識史明的空間，一起來思考台灣、觀照世界，凝聚台灣人主體意識。

蔡英文在臉書表示，大家想多了解史明歐吉桑，一定要來史明文物館。今天她來到史明在新北市新莊的故居，見證史明文物館的開幕。

她說，這裡把史明的一輩子重新整理出來，走在這個空間，看到手稿、著作等等的文物，不論有形無形，「歐吉桑留給台灣的遺產實在太多太多了」。

蔡英文稱讚史明的一生，不曾停止撰寫和宣講。想到過去每次跟他見面，讓她很感動的是，年事已高的他，說話比較吃力，依然努力一字一句，跟她談了好多事。從這些談話裡，「我感受到，他對我的期待，還有他對台灣的樂觀和熱情，就算到了一百歲，也一點都沒有減少」。

她非常感謝在許多人的努力下，讓更多台灣人，能夠藉由這個認識史明的空間，一起來思考台灣、觀照世界，凝聚台灣人主體意識。「在這個大時代，台灣面臨各種變化和挑戰，我們也一定要像歐吉桑一樣，勇敢、奮鬥，走到底」。