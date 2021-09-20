愛馬仕第19間皮革工坊 正式上線。（愛馬仕提供）

法國頂級皮具精品愛馬仕（Hermes）自1837年成立以來，一直致力於保存傳統皮革製造工藝技術，這些技術可能因不合時宜或是揉製速度緩慢，在工業化時代中漸漸被人所遺忘，愛馬仕將這些皮革工坊技藝謹慎保存並持續推廣，2010年以前，全法國境內愛馬仕僅有9間皮革工坊，在短短十年間愛馬仕增加至19間皮革工坊，另外3間籌備中的皮革工坊也正在醞釀商轉中。這次全新開幕的吉耶訥皮革工坊位於法國吉倫特省區，工坊內三分之一的員工與工匠來自於集團內其它地點，不同的文化背景與見解，但將帶來更多緊密合作與無限可能的全新作品，頗讓人期待。

吉耶訥皮革工坊由Patrick Arotcharen所操刀設計，工坊結構具有強烈大自然、氣候與人文建築間的緊密關係，工坊建築長140公尺，佔地5.6公頃，並採用全面綠化設計，除了種植上百顆樹木外，還有2250平方公尺的太陽能電板，並具有雨水循環利用系統，確保建築物達到永續發展的環境保護標章。建物由木質和混凝土打造，內部設計了八間工作室均使用自然採光，並搭配LED做為確保光照充足的手段，讓工匠能在光線明亮的工作室中盡情發揮技藝，打造獨一無二的完美皮革作品。