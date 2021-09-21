受到疫情影響，大陸8月社會零售數據依然偏弱，比7月回落2.1個百分點，明顯低於市場預期。因此市場寄望「金九銀十」能扭轉消費疲軟。但面對福建疫情可能對雙節假期消費造成衝擊，汽車、電子消費等主力也未有爆發跡象，車市傳統「金九銀十」消費旺季在這個秋天或將大失市場所望。

大陸全國乘聯會秘書長崔東樹坦言，今年「金九銀十」應該會不太好，缺少晶片導致合資車企和豪華車企的通路庫存已經處於極低水準，加上車市促銷力度明顯回收，9月總體產銷仍然不容樂觀。

與此同時，車源的緊張也對消費者購車帶來影響，最明顯的就是經銷商的優惠縮水、等車時間延長甚至加價提車等。據《21世紀經濟報導》走訪北京市的多家汽車4S店時發現，大多數店內沒有了大力促銷的廣告，汽車銷售人員並沒有像往年那般熱情。

中汽協方面表示，由於去年第4季大陸國內汽車產銷量很高，所以今年剩下幾個月的汽車產銷情況，很可能是連續幾個月的出現衰退，但全年汽車產銷負成長的情況不太可能出現。