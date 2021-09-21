41歲藝人小彬彬（溫兆宇）是童星出身，曾因開羊肉爐和快炒店慘賠近8百萬，每月得償還至少1.5萬。去年他東山再起，宣布擔任影視娛樂公司執行長，近日錄製節目時，大方透露月營收突破百萬的訣竅，有信心迎接下一個黃金十年。

小彬彬最近在節目《命運好好玩》分享當影視娛樂公司CEO的經驗談，他陰錯陽差遇到房地產集團老闆呂總，對方起先拿30萬請小彬彬協助拍自傳，拍完以後動念開影視公司，大方投資4千萬，邀請小彬彬擔任公司的執行長，並打算配股份給他，不過小彬彬之前開餐廳時在這塊吃過虧，提議拿薪水就好，結果呂總超大方，向小彬彬表示公司如有賺錢就可分紅40%。

小彬彬從不熟悉運作逐漸摸到頭緒，看準許多年輕人都會有的星夢，短短五個月就招到200多名學生，營收大概有5百多萬，等於一個月賺進1百多萬，後來遇到疫情無法群聚，小彬彬靈機一動改為線上招生，課程也全面變成線上教學，反而一次能指導300多個學生，進帳金額更豐厚，他樂不可支，十分看好公司未來的發展。

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