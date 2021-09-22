台北熊好券意願登記22日起至10月6日正式開跑，但登記參與的店家僅有1128家。北市議員王欣儀22日於質詢時詢問柯文哲預期目標，柯避而不答，僅說10月8日一翻兩瞪眼，看成績就知道，所有官員現在起要認真工作。

柯文哲22日赴議會進行追加預算案報告，王欣儀質詢直指出，台北商家搶不到五倍券的消費，追加6.45億熊好券，但是 9月8日開始兩個星期，到目前加入的店家只有1128家， 只占8萬店家 1.4％，參與率你滿意嗎？

柯文哲強調，之前是測試期，今天正式發佈後，透過市場處商業處 用行政力量通知，10月8日起跑，所以沒有問題。

至於預期多少店家加入，多少人使用？柯文哲回應，跑得了和尚跑不了廟，市場登記八萬多家，「很簡單，分下去，市場處負責幾個，到10月8日一翻兩瞪眼，看成績就知道」，所有官員現在起要認真工作。

柯文哲表示，八萬多家應該絕大多數，基於賺錢理由會下載，若沒有下載，代表宣傳沒有到位，官員都聽到，誰負責哪些東西，到時候檢查成績，仍未回答具體數字。

另外，對於五倍券當機很漏氣，柯文哲表示行政院需要講清楚誰要負責，是院長蘇貞昌負責還是政委唐鳳？ 柯文哲指出，他們行政院長要出來講，台灣是資通訊大國，這種測試理論上不要出錯，不曉得為什麼出錯，表示之前debug沒做好。

王欣儀認為，五倍券才是消費大餅，北市加碼活動沒有綁定，會流失到其他縣市，對店家是很大損失，若達不到效益誰負責？柯回應，「計畫執行長是陳志明，政策是我決定」。王呼籲好好檢討，加入綁定鼓勵措施、優惠措施，將消費留在台北。