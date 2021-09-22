少子化趨勢下童裝市場逆勢興盛，繼UNIQLO後，日本快時尚GU也跨入新生兒市場，推出「GU baby」產品線，佛心價190元起；另英國品牌KANGOL，在台首度推出韓國線KANGOL KIDS童裝，主打4歲以上的英倫時尚。

「GU baby」系列在台登場，提供3個月到4歲的嬰幼兒服裝，包括包屁衣、窄管褲、T恤上衣等，190元起為爸媽省荷包。即起於GU指定實體店舖、網路商店販售。例如1件即能完成可愛造型的包屁衣，透過色系拼接打造「假兩件式」，外出也實穿有型，更貼心使用「全開式釦子設計」，方便為寶貝們穿脫換尿布。

KANGOL KIDS拼色連帽外套，5480元。（KANGOL提供）

英國帽飾品牌KANGOL，於忠孝SOGO插旗，在台推出首家韓國線KANGOL KIDS童裝，幫孩子打造英倫時尚風範，鎖定4至13歲的年齡，經典漁夫帽2880元、秋冬外套5480元，屬中高價位。歡慶童裝櫃開幕，即起至9月30日，於忠孝SOGO KANGOL KIDS消費滿3800元，送KANGOL小側背包。