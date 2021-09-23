面子對男人來說至關重要，但是礙於金錢物質、權力地位，也有不少人願意放下身段迎合別人，但有些男人深知「靠山山倒、靠自己最好」，《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座男相當有骨氣，不願意依靠別人上位，尤其是老婆，入贅對他們來說根本是天方夜譚。

獅子男：

自尊心旺盛的獅子男極度看重面子，甚至將其看得比生命還重要，加上他們大多是大男人主義，無法容忍自己比另一半差，在親密關係中更喜歡處於被崇拜和仰望的地位，因此要他們入贅根本是要他們的命。

摩羯男：

崇尚務實的摩羯男相當看重金錢，甚至為了權力、地位也願意出賣自己的靈魂，唯獨尊嚴對他們來說相當重要，因為他們十分重視別人的看法，加上摩羯男普遍強勢，不喜歡看人臉色，更別說吃軟飯，那絕對不是他們想要的生活。

天蠍男：

天蠍男為了達到目的能不惜一切代價，但唯獨自尊他們看得比什麼都重要，或許有人能將婚姻當作籌碼，一路攀附權力地位，但天蠍男做不到，尤其在感情中，忍受不了外界的指指點點和鄙夷的目光。