我國正式申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），行政院政委鄧振中今天說，我方是以「台澎金馬個別關稅領域」名義申請。對此，駐日代表謝長廷今(23)日在臉書發文指出，台灣正式申請加入CPTPP，這次迅雷不及掩耳的速度，讓外界意外，並指台灣是為自己行長遠的經濟利益而申請加入，與中國沒有直接關係。

針對大陸媒體指台灣的申請是「搗亂」，謝長廷表示，台灣求生存求發展的嚴肅問題，竟被當成只是搗亂。他指出申請加入CPTPP的可能發展：

一、台灣堂堂和中國平等的接受會員國品頭論足式的自由貿易規範審查，讓彼此優缺點公開於世界，都會相對放大，缺點多的比較難堪。

二、中國會不會氣卜卜撤回申請，表示不玩了？正常是不會，因為這等於進退失據，騰笑國際。

三、結果會不會准一個參加，另一個不通過。CPTPP採共識決。雙方都有朋友，這種可能性不大。

四、二者都加入。如果妥協結果如此就跟WTO一樣，台灣多了一個生存發展的空間。

五、會不會二者都不加入？這也可能是會員國妥協的可能選項，但中國的面子可能丟不起。可能也不大。

六、雙方角力，勢力均衡的話，時間一直往後延，結論遙遙無期，大家都受傷害。

七、會不會引起美國重新考慮參加？目前看不出，如果如此，那變數更多了，值得觀察分析。

最後，謝長廷表示，我們有告知今年主席國日本，在美國的茂木外相今天已經公開表達歡迎。基本上日本維持政府「歡迎」、議員「支持」的基調。