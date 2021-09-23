桃園市中壢殯葬園區的6個火化爐已使用17年，將全面汰換，新設置12爐力拚明年8月動工、後年9月完工。（蔡依珍攝）

桃園人口不斷增加，但辦理身後事相關設備卻未跟上腳步，不分藍綠議員都反映中壢火化爐數量不足、又年久失修，市府雖積極修爐，但仍治標不治本，常大塞車，甚至要到桃園火化，民政局指出，中壢6爐已使用17年，將全面汰換，新設置12爐力拚明年8月動工、後年9月完工。議員彭俊豪說，中壢火化場僅有6處火化爐，數量不足以應付人口增加，且2004年啟用至今，僅透過每年500萬修爐，治標不治本，地方常遇到大塞車，呼籲增加火化場才真正治本。

議員陳萬得也說，中壢殯葬園區改建案延宕多年，今年就遭審計處點名因財源籌措資金運用規畫不妥，導致工程暫緩辦理，感嘆家屬哀慟為親人送行，等待火化時間對家屬另一種折磨，甚至要舟車勞頓改到北桃園火化，他直言，中壢6爐每月約火化625具，桃園8爐都是升格後汰換過的新爐、每月火化500具，中壢增建一訂要加快腳步，讓往生者一生圓滿。

議員舒翠玲則直指，殯葬業務連續4年都被審計處檢討，結構性問題亟待解決，像是中壢10家殯葬業者只有1家合法，導致市民都在違法設施處理後事，強調「無法可管」是官僚體系推諉責任的藉口，應該趕快研擬辦法全面檢視設施、衛生和消防動線。

議員簡智翔也說，桃園和中壢殯葬園區鄰近住家都越來越多，要求火化場也要比照垃圾焚化爐，設置監測儀錶及汙染源定期檢測，避免空氣汙染。

民政局坦言中壢有時要服務新竹的民眾，負擔較重，黃道吉日確實有排隊狀況，市府祭出淡旺日差別費率，主打「日日是好日、時時是好時」希望分流。6月已向中央申請前瞻預算全面改善，市府也有備案，研擬明年成立殯葬設施基金，規畫斥資6.6億改善中壢殯葬園區。