大陸《健康時報》用戶端23日消息，據哈薩克衛星網報導，毗鄰中國新疆的哈薩克境內4個地區，近期出現新冠病毒變異毒株「埃塔」（Eta），22日24小時內新增確診病例逾2400例。哈國衛生部對此表示，該變異毒株可能具有較高傳染力，感染者會出現高燒、咳嗽、喪失嗅覺味覺等症狀。

大陸國家衛生健康委科技發展中心主任鄭忠偉7日在國務院聯防聯控機制新聞發布會上表示：「新冠病毒的變異到目前為止還沒有出現根本性的變異。大陸國產疫苗對各種主要變異株造成的感染和感染後的再傳播都有明確的效果，對於預防重症和死亡有顯著的效果。

美國史丹佛大學冠狀病毒抗病毒和耐藥性資料庫，截至8月末，Eta病毒已在全球81個國家／地區出現。加上此次哈薩克出現的病例，目前，全球至少82個國家／地區已被Eta毒株波及。根據世界各地研究人員對追蹤毒株傳播的分類，Eta毒株 (B.1.525) 最常見於加拿大 (20％)、美國 (16％)、德國 (10 ％)、法國 (9％)和丹麥 (8％)。

根據世界衛生組織9月15日發布的報告，奈及利亞和英國於去年12月首次發現了該變異病毒，被列為「需要關注」（variants of interest）的新冠病毒變異類型，屬於危險等級次級方陣。一同在危險等級次級方陣的還有繆（B.1.621）、卡帕（B.1.617.1）、拉姆達（B.1.1.1.37）等毒株。

新冠病毒流行以來，已經出現了多個新冠病毒變異毒株。包括最先在英國發現的阿爾法（Alpha）(B.1.1.7)、在南非發現的貝塔（Beta）(B.1.351)、在日本和巴西發現的伽馬（Gamma）(P.1)、在印度發現的德爾塔（Delta）(B.1.617)，這些毒株被世界衛生組織列為「需要警惕」（variants of concern）的病毒，是危險等級較高的新冠病毒變異類型。