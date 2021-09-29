大陸教育部網站29日消息，大陸十一國慶連假將屆，為繼續做好「雙減」工作，防止學科類培訓（升學類文理補習班）違規開班開課，保障廣大中小學生休息權利，使其度過充實快樂的假期，教育部校外教育培訓監管司特別針對學校、補教業者、家長與社會各界，提出4項「提醒」，嚴禁變相補習。

一、各地教育行政部門要在地方黨委政府領導下，會同有關部門認真落實「雙減」工作部署，鞏固前一階段治理成果，把握十一小長假這一關鍵時間節點，強化校外培訓監管不鬆懈，充分利用地方網格化綜治體系，全面開展線上線下明查暗訪，堅決防止違規開展中小學生學科類培訓，嚴厲打擊學科類培訓轉入「地下」或以「家政服務」「眾籌私教」等名義進行「一對一」「一對多」等隱形變異培訓，嚴肅查處培訓機構違規收費、虛假宣傳、價格欺詐等問題。

二、校外培訓機構要立足行業規範發展，嚴格落實法律和政策要求，強化規範自律，不在假期違規開展中小學生學科類培訓，積極配合相關部門管理，主動接受社會監督，杜絕違法違規行為。

三、廣大家長要樹立科學教育觀、成才觀，積極承擔起家庭教育責任，結合家庭實際，合理安排假日生活；要增強親子互動，多陪孩子參加與中共黨史學習、大陸國慶紀念、勞動教育等有關的參觀、實踐活動，培養興趣、開拓視野，促進孩子身心健康和全面發展。要主動了解國家或當地有關部門政策要求、情況通報、消費提醒等，不盲目跟風報班，避免出現退費難等問題，損害自身利益。

四、社會各界共同營造推進「雙減」的良好氛圍。愛國主義教育基地、社會實踐基地、博物館、展覽館、少年宮、青少年活動中心等各類場所，要創造條件，積極主動為廣大中小學生提供豐富多彩的公益活動和優質資源，共同呵護孩子們全面發展、健康成長。