路透社報導，根據一份備忘錄草案，為了限制大型科技公司不斷增強的市場力量，美國和歐盟擬採取更為統一的做法。

雙方9月29日將在匹茲堡召開「美國-歐盟貿易和科技委員會」會議，屆時可能就技術、氣候、貿易和供應鏈等議題發布公告，預料也將納入如何抗衡科技巨頭影響力的相關措施。

報導指出，美國和歐洲正試圖遏阻臉書、蘋果、亞馬遜和Alphabet旗下谷歌等美國科技巨頭不斷增長的勢力，對大西洋兩岸的監管機構而言，這樣的合作變得至關重要，也能讓美國科技業更難以對抗新規則。

日前白宮宣布「美國-歐盟貿易和科技委員會」將於9月29日在匹茲堡舉行首次會議。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）、美國貿易代表戴琪、歐盟貿易事務主官杜姆布羅夫斯基（Valdis Dombrovskis），以及歐盟競爭事務執委瑪維斯塔格（Margrethe Vestager）都將出席會議。

根據這份備忘錄草案，該委員會將分為10個工作小組，負責強化貿易、經濟關係和共享民主價值等領域。備忘錄指出，負責科技公司監管的工作小組將「就我們各自的科技平台治理方法交換資訊，並在可行的情況下進行統合」。

美國和歐盟可能進一步合作的例子很多，例如谷歌在美國面臨多起和其廣告業務相關的反壟斷訴訟，也在歐盟面臨與廣告技術相關的廣泛調查。