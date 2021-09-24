恆大集團出現債務危機，打擊鋼鐵股多頭氣勢，恐不利房地產後市進而影響鋼鐵需求。在中國大陸有設廠的燁輝(2023)認為公司營運不至受此事件影響，展望第四季隨著旺季到來，預期遞延需求可望逐步回溫。

此次恆大集團爆出債務危機，投資人擔憂上演中國版雷曼兄弟事件，可能衝擊中國房地產業後續發展，進而影響鋼鐵等相關需求。燁輝表示，建築最主要採用鋼筋、鋼結構等鋼品，燁輝(中國)主要生產、銷售的樓層板、高效抗菌風管、專業廠房建築用板等，是較高階的應用，且品質較佳，受一般住宅建案影響較小；且目前市場大多認為，恆大事件不至於引發大規模金融風暴，因此預料公司營運幾乎不會受此事件影響。

第三季受東南亞疫情影響，鋼市較為觀望，公司表示，近期因淡季，客戶庫存去化速度略較先前趨緩，加上航運塞港、缺櫃等因素，產品交期較不穩，需求略緩。展望第四季，燁輝公司表示，第四季為傳統旺季，遞延需求可望回籠，預期台灣、中國大陸、歐洲等地鋼價陸續回復上漲，加上美國鋼價居高不下，有助營運回溫。

鍍面鋼品大廠燁輝集團鋼鐵總年產能約260萬噸，其中，燁輝(中國)達150萬噸，主要生產鍍面、烤漆鋼材，在鍍面鋼材應用中，建築用料佔47.4%為最多，作為烤漆的底材佔34%，用於家電、製管佔約11%。烤漆鋼材應用方面，建築用料佔89%為最多。