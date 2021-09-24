成功大學安南校區建置國內首座負碳排示範工廠。(曹婷婷攝)

成功大學主導建置國內首座負碳排示範工廠，今天由副總統賴清德、經濟部次長曾文生、台南市長黃偉哲及中油、中鋼、台電、台塑等產業代表，共同於成大安南校區見證落成啟用。未來將推廣應用至各產業，於中油、中鋼、台電、台塑等碳排大戶放大建置，將二氧化碳資源化，作為石化原料新碳源。

負碳排示範工廠由成大工程學系特聘教授陳志勇主持，科技部價創計畫補助建置，工廠分為二氧化碳捕捉純化、純化後的二氧化碳烷化再利用，陳志勇說，環保與經濟不是平行線，氣候異常變遷已造成人類浩劫，人類面臨危機就是轉機，還能轉變成商機。他說，這座工廠可將二氧化碳轉為甲烷，還可得到乙、丙烷，對台灣、對人類都很重要。

曾文生說，減碳是潮流，也是台灣產業再發展的契機，減碳產業發展牽動「轉骨」能否成功。黃偉哲說，台南綠能建置目標是5.4 GW(Giga Watt)，到上個月止，建置中和已建置的已超過2.29 GW，已達目標一半以上。他說，碳排減少，是國家面臨嚴肅的課題，也是今天這個負碳排工廠的目的。

賴清德致詞先推崇黃偉哲任內表現佳，常將功勞歸功前任市長，「其實偉哲表現傑出」，還請來賓為黃偉哲鼓掌，他舉昨天頒發的國家卓越建設獎，直轄市得獎最多就是台南。

賴說，新冠疫情爆發、氣候變遷加劇，人類與大自然關係嚴重失衡，面對全新時代，人類在發展經濟同時，也必須學會尊敬自然環境，先進國家已瞄準新一代碳中和技術、設施、新材料等戰略重點，誰能取得關鍵技術先機，就能站在新時代的浪頭上。

他說，成大的研發具有國際能量，也能帶動產業發展，台灣誠實面對氣候異常帶來的考驗，他說，世界沒有變化，台灣就沒有機會，我們要在面臨變動時刻，乘風破浪起飛。

南台科大工學院長王振乾說，目前台灣97％天然氣靠進口，負碳排示範工廠1天捕捉60公斤二氧化碳，可轉化22公斤甲烷，其中還有10％、20％乙、丙烷，未來擴大應用除可實現台灣天然氣燃料自主生產，產出零排碳綠電，解決PM2.5空汙，還可降低產業對於進口原油與關鍵化學材料依賴，引領台灣石化產業往綠色經濟、負碳循環應用發展。